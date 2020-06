Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Betrunkener Brummifahrer

A61 Wörrstadt Daxweiler (ots)

Schon vermisst hatte eine Spedition ihren Fahrer, der Fracht von Mannheim nach Mühlheim-Kärlich bringen sollte. Statt der üblichen Stunde war der 50-Jährige am Montag schon knapp vier Stunden unterwegs und immer noch nicht am Ziel angekommen, so der Disponent auf Anfrage der Polizei. Die hatte den Lkw nämlich gegen 15.00 Uhr auf der A61 kurz vor dem Rastplatz Hunsrück angehalten. Und überhaupt nicht erfreut war der Disponent, als die Beamten von der Verkehrsdirektion aus Wörrstadt darauf hinwiesen, dass ohne Ersatzfahrer die Fracht wohl auch nicht mehr in Mühlheim-Kärlich ankommt. Ein Alkoholtest hatte bei dem 50-Jährigen nämlich sage und schreibe 2,7 Promille ergeben. Eine Blutprobe und der sofortige Führerscheinentzug war die Folge.

