Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Brand eines Wohnmobils auf der A61

Gau-Bickelheim (ots)

Am Montag, 22.06.2020, geriet ein Wohnmobil gegen 09.10 Uhr auf dem Standstreifen der A61 in Fahrtrichtung Süden kurz vor dem Parkplatz Menhir aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug frühzeitig und unverletzt verlassen. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis 11.25 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim



Telefon: 06701 919-100

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell