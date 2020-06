Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Aus ungeklärter Ursache ins Heck eines LKW geprallt

Göllheim/Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern am 17.6.2020 gegen 15:20 Uhr auf der A 63 in Höhe der Anschlussstelle Göllheim in Fahrtrichtung Mainz. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr der 39-jährige Fahrer eines PKW in das Heck eines LKW. Der Mann aus Zweibrücken wurde dabei letztendlich nur leicht verletzt. Der 38-jährige Fahrer des LKW aus Weißrussland blieb unverletzt. Da der PKW des Pfälzers nach dem Anstoß zu qualmen anfing, stellte der LKW-Fahrer schon seinen Feuerlöscher bereit. Zu einem Fahrzeugbrand kam es jedoch nicht. Bei Eintreffen der Polizei wurde der 39-Jährige bereits durch den eingetroffenen Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Er wurde, da zunächst schwerere Verletzungen vermutet wurden, durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kaiserslautern verbracht. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der LKW war noch fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 12.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim übernahm die Absperrung und abschließende Reinigung der Fahrbahn. Hierfür und für die Unfallaufnahme, sowie die Landung des Hubschraubers wurde die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Göllheim abgeleitet. Es kam jedoch nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Wie es letztendlich zu dem Unfall kam, muss die Polizei nun ermitteln.

