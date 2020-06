Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vertieft in das Smartphone - Polizei nicht bemerkt

Gau-Bickelheim/Rheinhessen (ots)

Zum Thema Ablenkung führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim über das Wochenende Verkehrskontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich der A 61 und A 63 durch. Insgesamt kam es zu 17 Beanstandungen, weil Fahrer von PKW, aber auch LKW den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In einem Fall war zudem ein Kind ohne jegliche Sicherung im Auto dabei. In weiteren sieben Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausgesprochen, weil die Fahrerinnen oder Fahrer während der Fahrt ihr Smartphone bedient hatten. Ein 38-Jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach war dabei derart abgelenkt, dass er den Streifenwagen der Autobahnpolizisten erst gar nicht neben sich fahrend bemerkte. Hier müssen die Verantwortlichen jeweils mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt rechnen. Am Autohof Waldlaubersheim wurde am 15.6. gegen 0 Uhr ein 25 -jähriger Mann aus Italien kontrolliert, bei dem sich während der Kontrolle ein Verdacht auf Drogenbeeinflussung ergab. Ein Vortest reagierte auch positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Strafverfahren rechnen. Zudem droht ihm ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim



Telefon: 06701-919200

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell