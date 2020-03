Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Dienstag, den 10. März 2020, hat sich in Bevern ein PKW überschlagen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem flüchtigen Fahrzeug, das an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll.

Um 7:35 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall auf der Elmshorner Straße zwischen Bevern und Kölln-Reisiek. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 81-jähriger Norderstedter mit einem Hyundai die Elmshorner Straße in Richtung Kölln-Reisiek. In einer langgezogenen Linkskurve (außerhalb geschlossener Ortschaften) wurde er offenbar von einem älteren, grünen PKW der Golfklasse überholt. Anschließend sei der grüne PKW derart vor ihm wieder eingeschert, dass der Norderstedter nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Hyundai kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam an einer Hauswand auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 81-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine 19-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Der grüne PKW setzte seine Fahrt in Richtung Elmshorn fort, ohne sich vor Ort zu erkennen zu geben. Die Polizei Barmstedt ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Die Unfallermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04123-684080 zu melden.

