Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg

Bad Bramstedt - Kontrolle von E-Scootern

Bad Segeberg (ots)

Neuerlich haben Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg E- Scooter kontrolliert.

Bereits in der vergangenen Woche ist es zu derartigen Kontrollen gekommen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4536426

Gestern (09. März 2020) stellten die Polizisten im Bad Bramstedter Kirchbleeck einen 21-Jährigen auf seinem E-Scooter fest.

Das an dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen war allerdings Ende Februar 2020 abgelaufen. Das aktuelle Versicherungsjahr beginnt immer am 01.03. eines jeden Jahres. Entsprechend müssen Verkehrsteilnehmer jährlich ein neues Versicherungskennzeichen beim Versicherer ihres Vertrauens beantragen.

Der gleichen Streife fiel am Nachmittag in Bad Segeberg ein weiteres Gefährt auf. Ein 26-Jähriger war um 15:40 Uhr in der Kurhausstraße mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Er versicherte den Beamten, nichts von den gesetzlichen Regelungen gewusst zu haben.

In beiden Fällen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und schrieben eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei der Nutzung von E-Scootern unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen bestehen. Jeder Nutzer sollte sich vor Fahrtantritt informieren, welche Regeln für sein jeweiliges Fahrzeug gelten. Zudem gilt seit dem 1. März das neue Versicherungsjahr für Versicherungskennzeichen. Diese müssen bei Elektrokleinstfahrzeugen und Kleinkrafträdern entsprechend erneuert werden.

Nähere Informationen zu diesem und anderen Themen sind auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein unter folgendem Link zu finden:

https://t1p.de/kvj1

