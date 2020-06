Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit 5 Leichtverletzten

Heidesheim (ots)

Auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen kam es kurz vor dem Baustellenbereich AK Mainz-Süd zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Alle Unfallbeteiligten konnten selbstständig die Fahrzeuge verlassen. Aufgrund einer unklaren Lage für den Rettungsdienst landete der Rettungshubschrauber, sodass die Fahrbahn für ca. 10 Minuten voll gesperrt wurde. Fünf Beteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser in Mainz verbracht. Zwei Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Rückstau war aufgrund der mäßigen Verkehrslagen gering. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim



Telefon: 06132 - 950-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell