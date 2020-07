POL-COE: Nottuln, gestürzter Kradfahrer/Alleinunfall

Polizei Coesfeld

Am Donnerstag, dem 23.07.20, befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Münster gegen 18:15 Uhr die L 577, von Nottuln kommend, in Fahrtrichtung Billerbeck. Im Kurvenausgang einer Linkskurve kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und im weiteren Verlauf mit seiner Maschine zu Fall. Durch den Unfall verletzte sich der Münsteraner schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Anprall des Motorrades gegen einen Weidezaun wurde dieser beschädigt. Die L 577 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

