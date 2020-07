Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Kley/Betrunken Auto gefahren-Fahranfänger und Mitfahrer bleiben bei Unfall unverletzt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Einen Schutzengel hatten ein 18-jähriger Autofahrer aus Havixbeck und seine beiden 18-jährigen Mitfahrer aus Werne und Senden in der Nacht auf Donnerstag (23.7.20). Der Fahranfänger hatte sich betrunken ans Steuer gesetzt. Die Tour endete gegen 00.45 Uhr in der Sendener Bauerschaft Kley in einem Straßengraben, nachdem der Wagen erst gegen einen Baum geprallt war und sich dann überschlug. Nach aktuellem Stand war der Fahrer zu schnell und kam von der Straße ab. Die Insassen blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Havixbecker musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten Polizisten seinen Führerschein sicher. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Für Fahranfänger gilt, dass sie keinen Alkohol getrunken haben dürfen, wenn sie Auto fahren wollen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell