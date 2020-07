Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Midlich/Einbruch in Überseecontainer

Coesfeld (ots)

Durch das Durchtrennen des Schlosses gelangten Unbekannte in einen Überseecontainer in der Bauerschaft Midlich. Sie nahmen eine Stil-Kettensäge und zwei Bohrhämmer mit. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr am Montagabend (20.7.20). Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

