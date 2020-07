Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200721pdnms Zeugen nach Unfall in Fleckeby gesucht

Fleckeby ( Kreis-Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 20.07.2020, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Fleckeby, an der Einmündung nach Brekendorf (K 86), ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Peugeot Kabriolett. Zur Unfallzeit soll ein dunkler, möglicherweise schwarzer Pkw vom Herweg aus nach links in Richtung Brekendorf abgebogen sein, ohne jedoch Unfallbeteiligter gewesen zu sein. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich als Zeuge bzw. Zeugin zur Verfügung zu stellen und sich bei der Polizeistation Ascheffel (04353-4799960) zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell