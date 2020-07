Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200720-2-pdnms Schwerer Unfall auf der A 7

Neumünster/BAB (ots)

Neumünster, BAB 7/Bereits am Freitagabend um 22.39 Uhr ereignete sich auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, kurz hinter der Anschlussstelle Kaltenkirchen, ein schwerer Verkehrsunfall. Aufgrund eines Reifenschadens verlor der Fahrer eines BMW xdrive die Kontrolle über sein Fahrzeug. So schleuderte der PKW zunächst über alle drei Fahrstreifen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der PKW mit der Lärmschutzwand, überschlug sich mehrfach und schleuderte gegen die Außenschutzplanke. Von dort kam der BMW zurück auf die Autobahn und kam quer zur Fahrrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und geriet in Brand. Der 26 Jahre alte Fahrer sowie der 27jährige Beifahrer wurden durch den Unfall schwerverletzt. Der Fahrer erlitt lebensgefährdende Verletzungen. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettung der Verunfallten voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt 15.000,--EUR. Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 04321/945-2520 zu melden.

Michael Heinrich

