Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Einbruch in Segelschiff Täter festgenommen

Neumünster (ots)

Büdelsdorf. Am heutigen frühen Morgen, gegen 02.25 Uhr, beobachtete ein Angler im Obereiderhafen, wie von einem Schiff unbekannte Personen auf ein anderes Segelschiff stiegen, welches in Höhe ACO festgemacht war. Kurz darauf konnte er das Bersten von Scheiben hören und informierte die Polizei über Notruf. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten noch zwei Täter in der Nähe des Tatortes festnehmen. Die beiden 27 und 29 Jahre alten, aus der Nähe von Rendsburg stammenden Einbrecher, stahlen 7 Eimer mit Bootslack. Zwei weiterer Täter sind mit dem Boot, mit dem die Straftäter angerückt waren, weiterhin flüchtig. Es fuhr in Richtung Nord-Ostsee-Kanal davon.

