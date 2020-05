Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand eines Materiallagers

Am Sonntag, 10. Mai 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Materiallager einer Firma an der Robert-Bosch-Straße in Brand. Die Feuerwehren Damme, Osterfeine, Steinfeld, Holdorf und Borringhausen rückten mit 130 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu bekämpfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Das Materiallager und eine angrenzende Lagerhalle wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Langförden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 10. Mai 2020, kam es um 13.00 Uhr auf der Rembrandtstraße an der Einmündung zur Grünewaldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer aus Molbergen und eine 41-jährige Pedelec-Fahrerin aus Halen fuhren nebeneinander auf der Rembrandtstraße. Als der Molberger in die Grünewaldstraße abbiegen wollte, kam es zu einer Berührung mit der 41-jährigen. Diese stürzte zu Boden und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Sie wurde durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt.

