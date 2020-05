Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Wohnungseinbruch

Am Sonntag, 10. Mai 2020, kam es zwischen 01.30 Uhr und 09.30 Uhr am Adolph-Kolping-Ring zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter brach in das Haus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nachbisherigen Erkenntnissen konnte er Bargeld und Unterhaltungselektronik erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - S-Pedelec ohne Helm und Versicherungsschutz geführt

Am Freitag, 08. Mai 2020, wurde um 20.14 Uhr ein 27-jähriger Molberger mit einem S-Pedelc (bis 45km/h) Am Waldeck kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Verstöße im Zusammenhang mit dem S-Pedelec festgestellt. Obwohl vorgeschrieben war das Fahrzeug nicht versichert und kein Spiegel angebracht. Außerdem trug er keinen Helm, der beim Fahren eines S-Pedelec aufzusetzen ist. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Unter Alkoholeinfluss Roller gefahren

Am Freitag, 08. Mai 2020, wurde um 20.52 Uhr ein 42-jähriger Roller-Fahrer auf der Soestenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann den Roller unter dem Einfluss von Alkohol geführt haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Außerdem wurde beim ihm eine geringe Menge einer Substanz aufgefunden, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

