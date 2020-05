Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel / Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Am Samstag, dem 09.05.2020, wurde gegen 21:45 Uhr auf der Hauptstraße in Garrel ein 16-jähriger Führer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 16-Jährige aus der Gemeinde Garrel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass er seinen Roller entdrosselt habe, sodass dieser nun mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 bis 45 km/h gefahren werden könnte. Zudem konnte bei dem Garreler Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein in der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,34 Promille. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen § 24c StVG eingeleitet, wonach für Fahranfänger unter 21 Jahre ein striktes Alkoholverbot gilt.

Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss wurde am Samstag ein 35-jähriger Fahrer eines Kleinwagens angetroffen. Gegen 23:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person zunächst mit seinem Pkw den Prozessionsweg mit erheblichen Auffälligkeiten in der Fahrweise befahren und anschließend seinen Pkw dort geparkt hätte. Die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung konnte die vom Zeugen beschriebene männliche Person antreffen. Bei der Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Fahrerlaubnis konnte der 35-Jährige nicht vorweisen. Da der Cloppenburger die Durchführung eines Atemalkoholtests verweigerte, wurde er zwecks Durchführung einer Blutentnahme dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Für den Nordkreis Cloppenburg liegen aktuell keine Meldungen vor!

