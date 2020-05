Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 8/9.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Verkehrsunfallflucht-

Am 08.05.2020; 18:50 Uhr, kommt es in Drive-in eines Schnellrestaurants in Vechta, Friesenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne beschädigt dort einen vorausfahrenden PKW und verlässt nach Entgegennahme ihrer Bestellung die Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug des 23-jährigen aus Lengerich entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Vechta -Körperverletzung-

Am 08.05.2020; 15:07 Uhr, kommt es vor einem Geschäft in der Großen Straße in Vechta zu einer Körperverletzung. Ein 18-jähriger aus Visbek wird von einer unbekannten männlichen Person durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 08.05.2020, gegen 21:25 Uhr, wurde die Polizei Lohne auf einen PKW aufmerksam, welcher im Bereich des Schlehenwegs in 49393 Lohne unterwegs war. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 38-jähriger Lohner, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der geführte PKW nicht zugelassen. Den 38-jährigen Lohner erwartet nun ein Strafverfahren.

Lohne - Verkehrsunfallflucht-

Am 08.05.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es in 49439 Steinfeld, Große Straße 74, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lohne, Tel.: 04442/93160 zu melden.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 08.05.2020, 20:00 Uhr bis 09.05.2020, 08:00 Uhr, kam es in der Bachstraße in Vechta zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch den Wurf einer Bierflasche die Windschutzscheibe eines geparkten PKW Audi. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441-9430) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Vechta

Bahnhofstraße 9

04441-9430

49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell