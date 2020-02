Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrlässige Brandstiftung und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Sauna in Brand geraten

Am Samstagnachmittag geriet die Sauna eines Hotels in der Bodenbachstraße in Brand. Wie sich herausstellte hatte eine Reinigungskraft einen Holzbottich auf die Saunasteine gestellt und eine Angestellte die Sauna eingeschaltet, ohne vorher den Innenraum der Sauna zu kontrollieren. Der Bottich entzündete sich an den heißen Steinen, geriet in Brand und verrußte den kompletten Sauna-Innenbereich. Glücklicherweise war die Saunatüre geschlossen, so dass die Flammen aufgrund Sauerstoffmangels erstickten, bevor die Flammen sich weiter ausbreiten konnten. Der Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro blieb so auf die Sauna selbst begrenzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Aalen, Wasseralfingen, Hofen und Fachsenfeld waren mit sieben Fahrzeugen und zahlreichen Kräften im Einsatz. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich am Brandort im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall durch 13-jährigen Jungen verursacht

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr kam es in der Schießtalstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 13-jähriger Junge mit einem Ford-Tourneo aus dem Stand rückwärts in die Straße einfuhr und anschließend so heftig gegen einen Baum prallte, daß die Feuerwehr nach dem Unfall Baum und Auto voneinander trennen mußte. Der Junge, welcher offenbar alleine im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz saß und von dort mit dem Fahrzeugschlüssel die Zündung betätigt hatte, um Radio hören zu können, wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bartholomä: Wohnungseinbruch in der vergangenen Woche

Im Lauf der vergangenen Woche hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Böhmenkirchener Straße auf und gelangte so ins Haus. Der Bewegungsmelder wurde vom Täter vorher so demoliert, daß dieser nicht mehr funktioniert hatte. Im Gebäude durchsuchte der Täter alle Räumlichkeiten und erbeutete einen geringen Geldbetrag in ausländischer Währung. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Iggingen: Wohnungseinbruch

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße auf. Im Obergeschoss des Gebäudes entwendete er zwei Armbanduhren. Bei der weiteren Ausführung wurde der Täter durch den heimkehrenden Hausbesitzer gestört, so daß er vom Balkon aus dem ersten Stock sprang und anschließend unerkannt flüchten konnte. Zum Wert der entwendeten Uhren und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine näheren Angaben gemacht werden.

Aalen-Hofherrnweiler: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 20:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter an einem in der Hofherrnstraße vor einem Einkaufmarkt geparkten Seat beide Türen auf der Fahrerseite. Als Tatwerkzeug kommt ein Schlüssel oder ähnlich spitzer Gegenstand infrage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/524150 zu melden.

