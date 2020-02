Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Baum angezündet, Kind abgestürzt

Aalen (ots)

Großerlach: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 19:53 Uhr verursachte am Samstagabend ein 40-jähriger Opelfahrer auf der B 14, kurz vor Großerlach nach einer langgezogenen Linkskurve, einen Unfall. Er kam in Fahrtrichtung Großerlach nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei einen Leitpfosten. Der Sachschaden liegt bei ca. 4300 Euro. Der Unfallverursacher war erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/9090, zu melden.

Backnang: Baum angezündet - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 18:38 Uhr wurde in Sachsenweiler, Sachsenweiler Steige ein Obstbaum festgestellt, der innen brannte. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand löschen. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, bittet die Polizei Backnang, Tel. 07191/9090, um Hinweise zur Brandstiftung.

Backnang: Kind nach Absturz gerettet

Ein 11 Jahre altes Mädchen kletterte am Samstagmittag gegen 14:13 Uhr eine Böschung im Stiftshof hoch, rutschte im Anschluss ca. 20 Meter in die Tiefe zur Murr und verfing sich in einem Gebüsch. Da sie sich nicht selber befreien konnte, wurde sie durch die Feuerwehr gerettet. Das Mädchen kam nochmal mit dem Schrecken davon und wurde nicht verletzt.

Weinstadt: Rote Ampel überfahren

Gegen 10:45 Uhr überfuhr am Samstagvormittag ein 33-jähriger Opelfahrer eine rote Ampel auf der Landstraße von Strümpfelbach in Richtung Weinstadt. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedesfahrer, der ordnungsgemäß die Kreuzung überqueren wollte. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 23000 Euro. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt und wurde in eine Klinik verbracht. Der Unfallverursacher samt Kind blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell