POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch

Crailsheim: Einbruchsversuch in Praxis

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in eine Praxis in der Worthingtonstraße einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an der Eingangstüre. Aufgrund der guten Qualität der Türe gelang es den Tätern nicht einzudringen. An der Türe entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, entgegen.

Crailsheim: Pkw kam auf Gegenfahrbahn - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Dacia-Fahrer die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Gaildorfer Straße. Kurz nach der Einmündung zur Burgbergstraße kam ihm auf seiner Seite ein weiß-silbernes Fahrzeug entgegen. Um einen Aufprall zu verhindern wich der Dacia-Lenker nach rechts aus und überfuhr hierbei einen Baum. Der weiß-silberne Pkw hatte zumindest zum Teil noch vereiste Scheiben, weshalb er vermutlich auf die Gegenfahrspur kam und auch von dem Unfallhergang nichts mitbekommen hat. Er und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, zu melden.

Schwäbisch Hall: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich bei der Vorbeifahrt einen im Riegeläcker geparkten VW Golf. Am Golf wurde der vordere linke Kotflügel eingedrückt und der Außenspiegel eingeklappt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, entgegen.

Crailsheim: Fahrgast übersehen

Am Samstag gegen 22.15 Uhr stiegen zwei Fahrgäste in der Michael-Rauck-Straße in ein Taxi ein. Einen weiteren dritten Gast übersah die 30-jährige Taxi-Fahrerin und fuhr rückwärts. Der 32-jährige Fahrgast wurde durch die offenstehende Türe auf einen geparkten Opel Corsa geschleudert, wodurch der Außenspiegel am Opel abgerissen wurde. An der Taxitüre entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Crailsheim: Pkw mit polnischer Zulassung nach Unfall geflüchtet

Am Samstag um 23.38 Uhr befuhr ein 54-jähriger Golf-Fahrer die Jagstheimer Hauptstraße, B290, in Richtung Crailsheim, als ihm aus der Einmündung Aubergstraße, von Onolzheim kommend, ein Audi nach rechts abbog, jedoch beim Abbiegen auf die Gegenfahrspur und somit dem Golf entgegen kam und frontal mit dessen linken Seite kollidierte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Golf nach rechts abgewiesen und prallte frontal auf eine Straßenlaterne. Der 54-jährige Fahrer und sein 51-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten in einer Klinik behandelt werden. Der Audi-Fahrer flüchtete in Richtung Burgbergsiedlung. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Audi und sein polnisches Kennzeichen sichergestellt werden. Laut einer Zeugin flüchtete der Audi-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, zu melden.

