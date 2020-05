POL-CLP: POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 9./10.05.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Brand eines Waldstückes

Am Samstag, 09.05.2020, 14:05 Uhr kam es im Bockhorster Damm in Dinklage zu einem Waldbrand. Auf einer Fläche von ca. 10 qm geriet hier der trockene Waldboden aus unbekannter Ursache in Brand. Der eingesetzten Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441-9430) zu melden.

Vechta- Verstoß gegen die Kontaktbeschränkung/ Betäubungsmittelverstoß/ Hehlerei-

Im Rahmen einer Fusstreife durch die Zitadelle in Vechta wurden 4 Heranwachsende aus Lohne und Vechta festgestellt, die u.a. die Kontaktbeschränkung sowie die Mindestabstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie missachteten. Bei der weiteren Kontrolle wurde Betäubungsmittel bei einem der Heranwachsenden festgestellt. Im Weiteren wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass ein mitgeführtes Mountainbike in Cloppenburg entwendet worden war. Das Betäubungsmittel sowie das MTB wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta- Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 07.05.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, dem 08.05.2020, 07:00 Uhr, kommt es in der Münsterstraße in Vechta zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigt durch Anbringen von Kabelbindern einen geparkten PKW, Audi in grau. Zudem wird eine gelb- orange Flüssigkeit in einen Briefkasten einer 25-jährigen Vechtaerin gegossen, wodurch die Post unlesbar gemacht wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441-9430) zu melden.

Dinklage- Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.05.2020 gegen 19:10 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Dinklage mit seinem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum. Dies kann durch eine Zeugin beobachtet werden. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges in der Langen Straße in Dinklage konnte durch die eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem stellte sich im Rahmen der polizeilichen Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lohne- Diebstahl von Elektroschrott

Am 09.05.2020, gegen 19:00 Uhr, verschafften sich insgesamt drei männliche Personen, durch das Aufschneiden des Zaunes, Zugang zum umfriedeten Wertstoffhof Lohne. Es wurde aus einem Container Elektroschrott entwendet. Zeugen konnten die Personen beobachten und meldeten den Diebstahl der Polizei. Ein Pkw-Kennzeichen wurde abgelesen. Die Ermittlungen dauern an.

