POL-NMS: Brand einer Gartenlaube

Eckernförde. Am frühen Morgen des 18.07.2020, gegen 06.45 Uhr, brannte eine Gartenlaube in der Gartenkolonie Küsster in Eckernförde nieder. Als die Feuerwehr anrückte, brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer griff zu diesem Zeitpunkt bereits auf die drei benachbarten Parzellen über. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Riesebyer Straße gesperrt werden. Personen wurden aufgrund des Feuers nicht verletzt. Schadenursache und -höhe sind bislang noch unklar.

