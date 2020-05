Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) verletzte Wildente

Bad Dürkheim (ots)

Ein 51-jähriger Bad Dürkheimer meldete der Polizei Bad Dürkheim am 24.05.2020 eine verletzte Wildente im Hof seines Wohnanwesens in der Mannheimer Straße. Die Ente hätte mehrfach versucht wegzufliegen, was ihr jedoch nicht gelang. Die Wildvogelrettung Bad Dürkheim wurde verständigt, die sich um die verletzte Wildente kümmerte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



