POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Opel Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

B9, Gemarkung Speyer (ots)

Am 25.05.2020 gegen 13:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Opel Fahrer die A61 und wechselte am Kreuz Speyer auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei wählte er seine Geschwindigkeit nicht angemessen, woraufhin er linksseitig in den Grünstreifen und dort über einen Gully fuhr. Hierbei überschlug er sich und blieb daraufhin auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der Fahrer musste aufgrund seiner schwereren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht werden.

