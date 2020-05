Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) Brand eines Feldes

Bad Dürkheim (ots)

Am 25.05.2020 geben 16:20 Uhr wurde ein Brand im Feld am Musikantenbuckel in Freinsheim gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr traf gleichzeitig mit der Streifenbesatzung ein und löschte den leichten Brand. Vermutlich entzündeten sich bereits verbrannte Holzreste einer Feuerstelle von selbst erneut.

