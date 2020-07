Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200720-1-pdnms Verletzter Motorradfahrer nach Unfall auf der L 194

Quarnbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Ein 31 jähriger Wohnmobilfahrer befuhr am 19.07.2020 gegen 12.10 Uhr die L 194 aus Richtung Flemhude kommend in Richtung Quarnbek. Eine 52 jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand die Straße in gleiche Richtung. Der Wohnmobilfahrer wollte die Fahrradfahrerin mit ca. 60 km/h überholen, dabei übersah der 31 jähriger Mann, dass er auch gerade von zwei Motorradfahrern überholt wurde. Während das erste Motorrad noch an dem Wohnmobil vorbei kam, musste der 54 jährige Harley Davidson Fahrer als zweites Motorrad stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Wohnmobil zu verhindern. Durch die Vollbremsung kam der Harley Fahrer nach links auf den Grünstreifen ab, überschlug sich und rutschte über den Radweg die Böschung hinab. Der 54 jährige Motorradfahrer kam schwerverletzt ( Hand- und Rippenfraktur, Schulter gebrochen ) mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Kiel. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Die anderen Beteiligten am Unfall wurden nicht verletzt und es entstand auch kein weiterer Sachschaden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell