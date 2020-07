Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Postfiliale

Riede. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in die Postfiliale an der Dorfstraße eingestiegen. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Filiale nach möglichem Diebesgut. Ob sie letztlich Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Tat dürfte gegen 3 Uhr verübt worden sein, da ein aufmerksamer Zeuge zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Bei Eintreffen der Beamten der Polizei waren jedoch keine Täter mehr vor Ort. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Diebe stehlen Katalysator

Achim. Von einem Am Freibad geparkten VW Lupo haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende den Katalysator demontiert und entwendet. Zum Tatzeitpunkt war der Kleinwagen auf dem Parkplatz eines griechischen Restaurants abgestellt. Als der Autobesitzer später mit dem Wagen losfuhr, bemerkte er merkwürdige Geräusche und suchte eine Werkstatt auf, wo das Fehlen des Katalysators letztlich festgestellt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Kleintransporter aufgebrochen

Oyten/Bassen. Bereits in der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter einen Transporter aufgebrochen, der an der Dohmstraße geparkt war. Aus dem Firmenwagen entwendeten sie daraufhin diverses hochwertiges Werkzeug. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Feuerwehreinsatz an der Weserstraße

Verden. Aufgrund eines Schwelbrandes in einer Firma an der Weserstraße musste am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Rauchentwicklung im Zusammenhang mit Schweißarbeiten stehen, die in einer Produktionshalle durchgeführt wurden. In der Folge kam es zu einem Schwelbrand in einer Filteranlage. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer und sorgten auch für die Zeit nach den Löscharbeiten für Sicherheit. Verletzte waren nicht zu beklagen, es blieb beim Sachschaden.

Hoher Sachschaden

Langwedel. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (L158). Eine 51-jährige Mini-Fahrerin war auf der L158 in Richtung Achim unterwegs, als sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi übersah und auf diesen auffuhr. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Autos nicht mehr fahrbereit waren und daher abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 30.000 Euro. Die 51-Jährige blieb unverletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Reifen entsorgt

Worpswede. Rund 40 Reifen hat ein unbekannter Täter am Donnerstag an der Weyermoorer Straße illegal entsorgt. Hinweise auf den Umweltfrevel, der die Altreifen am helllichten Tage zwischen 8 und 19 Uhr im Seitenraum abgelegt haben dürfte, nicht vor. Nun wurde die Gemeinde informiert, die sich um die Entsorgung kümmern muss. Hinweise zu dem Täter oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Worpswede unter Telefon 04792/1235 entgegen.

Nach Unfall geflüchtet

Worpswede. Nach einem missglückten Überholvorgang auf der Waakhauser Straße (K11) kam es am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Eine 70-jährige Mini-Fahrerin war in Richtung Worpswede unterwegs, als sie von einem Pkw mit angekoppeltem Anhänger überholt wurde. Der Unbekannte scherte nach dem Überholvorgang allerdings zu früh wieder ein, sodass es zur Kollision zwischen Anhänger und Mini kam. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt anschließend fort und beging somit Unfallflucht. Die 70-Jährige blieb unverletzt, der Schaden an ihrem Kleinwagen wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallverursacher sowie zu dessen Fahrzeuggespann nimmt die Polizei Worpswede unter Telefon 04792/1235 entgegen.

