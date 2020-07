Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen ++ Diebstahl von zwei Schlauchwagen

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen

Oyten. Nach einem Vorfall am Mittwochvormittag gegen 11:25 Uhr sucht die Polizeistation Oyten nun nach Zeugen. Der Fahrer eines Kleintransporters war nach ersten Erkenntnissen auf einem Parkplatz in der Straße "Wehlacker" in Richtung Achimer Straße unterwegs, als er aufgrund eines Fußgängers abbremste. Dieser ging in Richtung des Fahrzeuges und beschädigte die Frontscheibe. Als der 77-jährige Beifahrer daraufhin die Tür öffnete, wurde diese nach derzeitigen Erkenntnissen von dem unbekannten Mann zugeschlagen und der 77-Jährige dadurch leicht verletzt. Anschließend verließ der Mann die Örtlichkeit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann circa 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Hose und einem grauen Oberteil bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Cap.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-1285 bei der Polizeistation Oyten zu melden.

Diebstahl von zwei Schlauchwagen

Oyten. Zeugen sucht die Polizei nach einem Diebstahl von zwei Schlauchwagen zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen. Die Schlauchwagen waren auf einem Sportplatz in der Dohmstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 1800 Euro. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-1285 bei der Polizeistation Oyten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell