Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Alkoholisiert unterwegs ++ Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Landkreis Osterholz (ots)

Alkoholisiert unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Einen 22 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in der Myhler Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelecfahrer und einer Autofahrerin kam es am Mittwochnachmittag. Der 33-jährige Pedelecfahrer und die 37 Jahre alte Autofahrerin kollidierten im Kreuzungsbereich Am Holtacker/Wister Brink. Hierbei wurde der 33-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Schaden von rund 500 Euro.

