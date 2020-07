Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht ++ Autoteilediebstahl - Zeugen gesucht ++ Auto nach Unfall abgeschleppt ++ Unfallauto nicht zugelassen - Fahrer leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Dörverden. Bereits zwischen Freitagmittag und Samstagabend kam es auf einem Spielplatz in der Berliner Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte beschädigten einen Zaun sowie ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04234-1325 bei der Polizeistation Dörverden zu melden.

Autoteilediebstahl - Zeugen gesucht

Achim. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch zwischen 1:45 Uhr und 2:30 Uhr Autoteile. Das schwarze Auto war in der Straße "Hainkämpe" auf einem Betriebsgelände abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und entwendeten Scheinwerfer. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 900 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Auto nach Unfall abgeschleppt

A1 / Oyten. Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Sattelzugmaschine kam es am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der 20 Jahre alte Autofahrer beim Wechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen ein Fahrzeug und fuhr infolgedessen umgehend wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück. Hierbei kollidierte er mit dem Sattelauflieger und kam quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Unfallauto nicht zugelassen - Fahrer leicht verletzt

A27 / Walsrode. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 58 Jahre alter Autofahrer war gegen 3 Uhr zwischen der Anschlussstelle Walsrode West und der Anschlussstelle Verden Ost unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen das Lenkrad verriss, ins Schleudern geriet und mit einem vorausfahrenden Sattelzug kollidierte. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Der 58-Jährige wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Der 25 Jahre alte Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro und das Auto des älteren Mannes wurde abgeschleppt. Außerdem ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass der 58-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben dürfte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin veranlasst. Sein Auto war zudem nicht zugelassen. Die Polizei hat nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell