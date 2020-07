Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Osterholz-Scharmbeck nach einer Unfallflucht am Montagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Jacob-Frerichs-Straße. Eine bislang unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Fahren in eine Parklücke oder aus dieser Parklücke einen Zusammenstoß mit dem Auto des Geschädigten. Hierdurch entstand an dem geparkten Auto ein Schaden von rund 3000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der/die Unfallverursacher/in vom Unfallort, ohne Angaben zur eigenen Person zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Die Beamtinnen und Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder zum Verursacher/zur Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

