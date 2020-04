Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 09.04.2020: Gießen: Kontrolle, Verkehrsunfall und durchgeladene Schusswaffe

Gießen (ots)

Eine durchgeladene Schusswaffe fanden Beamte der Gießener Polizei am frühen Donnerstagmorgen in einem PKW in der Frankfurter Straße in Gießen. Gegen einen 51 - Jährigen wurden neben einem Verfahren gegen das Waffengesetz weitere Verfahren eingeleitet.

Gegen 00.10 Uhr fiel einer Streife der PKW des 51 - Jährigen durch unsichere Fahrweise in der Robert-Sommer-Straße auf. Als die Beamten dem Fahrer Zeichen für die Kontrolle gaben, hielt er auch zunächst an. Kurz danach gab er aber "Gas" und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht ging dann in die Schubertstraße und weiter in die Frankfurter Straße. Dort verlor er im Kreuzungsbereich die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Laternenmast. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Sein Auto wurde erheblich beschädigt.

Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der 51 - Jährige offenbar erheblich angetrunken war und keinen Führerschein besitzt. Darüber hinaus hatte der PKW keine Zulassung.

Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten eine durchgeladene Pistole. In der Kleidung des Verdächtigen stellten die Polizisten noch Patronen sicher.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell