Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Gartenschuppen

Täter von Überwachungskamera aufgezeichnet

Rees-Haldern (ots)

Am Samstag (26. Oktober 2019) zwischen 08:50 und 09:00 Uhr hebelten zwei unbekannte Personen die Tür einer Gartenhütte auf einem Gemeinde-Grundstück am Irmgardisweg auf. Sie entwendeten eine Kettensäge der Marke Stihl und einen Müllgreifer. Die Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf dem Video ist eine junge Frau zwischen 16 und 20 Jahren mit langen schwarzen Haaren zu erkennen. Sie trug eine dunkelblaue Jacke der Marke Tommy Hilfiger mit Fellkragen, einen grünen Pullover und schwarze Jeans. Zudem hatte die Person eine auffällige Handtasche aus Fell dabei. Der zweite Täter war ein Mann im selben Alter. Er hatte blonde, kurze und an den Seiten rasierte Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einem Kapuzenpulli, außerdem hatte er einen Rucksack bei sich. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

