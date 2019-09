Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Mehrere Trunkenheitsfahrten im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Breisach

Freiburg (ots)

Breisach - Mehrere Trunkenheitsfahrten im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Breisach

Im Laufe des vergangenen Wochenendes stellten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Breisach in insgesamt fünf Fällen Fahrzeugführer fest, welche mit einer zu hohen Alkoholisierung am Straßenverkehr teilnahmen. Der Spitzenreiter hatte 1,79 Promille. In diesem Zusammenhang weist das Polizeirevier Breisach darauf hin, dass es auch in nächster Zeit verstärkt Alkoholkontrollen geben wird.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell