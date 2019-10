Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Firmenhalle

Fahrzeugschlüssel gestohlen

Geldern-Walbeck (ots)

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Montag (28. Oktober 2019), 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Firmenhalle an der Straße An der Seidenweberei, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie legten sich ihr Diebesgut - mehrere Elektrogeräte - im Kofferraum eines in der Halle abgestellten Autos zurecht. Außerdem hebelten die Täter eine weitere Innentür auf, um in ein Büro zu gelangen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten drei PKW-Schlüssel. Die Unbekannten flüchteten allerdings ohne Gefährt in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

