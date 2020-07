Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ottersberg-Fischerhude (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer. Der Mann war mit seinem Rennrad auf der Molkereistraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04205-8604 bei der Polizeistation in Ottersberg melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell