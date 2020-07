Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Personen schwer verletzt

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln/Holtum-Geest. Bei einem Verkehrsunfall auf der Heidkrugstraße wurden in der Nacht auf Freitag zwei Personen schwer verletzt. Eine 50-jährige Fahrerin eines Transporters war von der B215 kommend in Richtung Holtum unterwegs, als sie gegen 3 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum prallte der Klein-Lkw frontal gegen eine massive Eiche. Durch die Wucht der Kollision wurden die Fahrerin sowie ihr 55-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der Beifahrer wurde zudem in dem Transporter eingeklemmt, die alarmierte Feuerwehr musste den Mann daraufhin aus dem Fahrzeug befreien. Mit Rettungswagen mussten beide Beteiligten in eine Klinik eingeliefert werden. Der Lkw musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Heidkrugstraße gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, dazu wird unter anderem der Fahrtenschreiber des Lkw ausgelesen.

