Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: vers. Einbruch in Filiale der Deutschen Bank

Remagen, Bahnhofstraße (ots)

Am Freitagmorgen,06.12.2019 wurde die Polizei Remagen um 03:09 Uhr durch einen Sicherheitsdienst über den Verdacht einer Geldautomatensprengung in der Filiale der Deutschen Bank in der Remagener Innenstadt in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass durch unbekannte Täter die Tür des Hintereingangs aufgehebelt wurde. Der Geldautoamt war unbeschädigt und durch die Täter noch nicht angegangen worden.

Die Polizei Remagen bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, sich bei der Polizei Remagen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

