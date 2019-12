Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht am 27.11.2019 in Münstermaifeld (K 42) - Zeugenaufruf

Münstermaifeld (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2019, um 17:25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 42, zwischen Münstermaifeld und Mörz, zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem PKW. Der Geschädigte PKW-Fahrer hatte mit seinem PKW, einem silbernen Ford Focus Kombi, die K 42 in Richtung Mörz befahren. Etwa in Höhe des Scheibenhofes, ca. 500m nach Ortsausgang Münstermaifeld, kam dem PKW ein Traktor mit überbreitem Anbaugerät entgegen. Der PKW des Geschädigten wurde durch das Anbaugerät gestreift und dadurch erheblich beschädigt. Der Traktorfahrer setzte die Fahrt in Richtung Münstermaifeld, Kalter Straße, fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte wendete nach der Kollision, um dem Traktor zu folgen, konnte diesen jedoch nicht mehr in der Ortslage Münstermaifeld feststellen. Im Anschluss brachte er den Unfall bei der Polizeiwache Brodenbach zur Anzeige. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK



Telefon: 02651/801-0

Email: pimayen@polizei.rlp.de



