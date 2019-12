Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ettringen, K20 (ots)

Am 04.12.2019, gegen 09:26 h, parkte ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Mendig seinen Pkw, Opel, auf einem Parkplatz neben der K 20, zwischen Kottenheim und Ettringen. Als er nach ca. 30 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass sich ein Unfallschaden am Fahrzeug befand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte, vermutlich bei einem Wendemanöver den Opel touchiert und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen melden.

