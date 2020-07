Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stevern (L874)/Fahrverbot für Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

282 Verkehrssünder hat die Polizei am Sonntag (19.7.20) an der L874 in Nottuln-Stevern erwischt. 100 davon waren Motorradfahrer, die sich ebenfalls nicht an die erlaubten 50 Stundenkilometer gehalten haben. Insgesamt 237 Fahrer erhalten Post mit einer schriftlichen Verwarnung und 45 müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Drei Fahrer erhalten sogar ein Fahrverbot. Unter ihnen befindet sich auch ein Motorradfahrer aus Münster, der mit Tempo 100 gemessen wurde. Somit war er unrühmlicher Tagesschnellster. Nach Toleranzabzug war er 47 Stundenkilometer zu schnell, weshalb er mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem Fahrverbot von zwei Monaten rechnen muss. Insgesamt passierten rund 1400 Fahrzeuge die Kontrollstelle.

