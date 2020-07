Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zimmermannstraße/Werkzeuge aus Garage gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in einen Rohbau an der Zimmermannstraße in Olfen eingebrochen. Über ein Gerüst gelangten sie auf das Dach und schnitten dort die Isolierung auf. Sie nutzten eine Leiter, um über den Dachboden in den Rohbau zu kommen. Im weiteren Verlauf drangen die Täter über einen Zugang in die Garage ein und nahmen Werkzeug, Getränke, Farbeimer und Lebensmittel mit. Beute machten unbekannte Täter auch in einer nicht fertiggestellten Lagerhalle, die sich neben dem Rohbau befindet. Sie nutzten eine offene Laderampe. Im Inneren verschafften sie sich über eine Deckenöffnung Zutritt in Büroräume. Die Täter nahmen Werkzeug und Farbe mit.

