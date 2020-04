Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher steigen in Friedhofskapelle und Kirche ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln und Bethel - Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag, 03.04.2020, in eine Friedhofskapelle an der Queller Straße und in der Nacht auf Sonntag, 05.04.2020, in eine Kirche an der Straße Am Zionswald ein - Zeugen gesucht.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.04.2020, 19:30 Uhr, und Freitag, 03.04.2020, 08:30 Uhr, öffnete ein oder mehrere Einbrecher eine Tür gewaltsam und gelang so unter anderem zu den Räumlichkeiten der Friedhofsgärtnerei. Auf der Rückseite des Gebäudes schlug er ein Fenster ein und hatte so Zugang zu weiteren Räumen der Kapelle. Er durchsuchte das Gebäudeinnere nach Diebesgut. Das Friedhofsgelände liegt zwischen der Gütersloher Straße, der Brockhagener Straße, der Queller Straße und der Umlostraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Einbrecher lediglich eine Wasserflasche.

Eine Flasche dieser Marke fand ein Mitarbeiter am nächsten Morgen an der Queller Straße. Sie stand neben einem umgestoßenen Blumenkübel.

In der darauffolgenden Nacht brach ein Unbekannter in eine Kirche in Bethel ein. Im Zeitraum 04.04.2020, 20:40 Uhr, bis 05.04.2020, 09:00 Uhr, beschädigte er ein Glaselement eines Rundbogenfensters auf der Gebäudeseite, die zur Straße Am Zionswald zeigt.

Scheinbar verletzte sich der Einbrecher beim Einstieg.

Im Gebäudeinneren öffnete er mehrere Türen und Fenster mit Gegenständen, die er vor Ort fand. Auf der Suche nach Diebesgut stieß er auf einen Verbandskasten, aus dem er Material entnahm. Wahrscheinlich versorgte er damit seine Wunde.

Scheinbar ist der Einbrecher ohne Beute aus dem Gebäude geflüchtet.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

