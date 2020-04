Polizei Bielefeld

POL-BI: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

Am 04.04.2020, gegen 16.28 h, befuhr ein 48 jähriger Bielefelder mit seinem Krad Honda die Bechterdisser Straße in Richtung Lippe. An der Unfallstelle, in Höhe Bechterdisser Straße 164, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Vermutlich wich der Kradfahrer einem Tier aus. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und wurde nach Behandlung vor Ort in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bechterdisser Straße in beide Fahrtrichtungen ca. 1 Std gesperrt werden. Am Krad entstand Totalschaden, welcher vor Ort auf ca. 5 000 Euro beziffert wurde.

