Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer verunglückt an geöffneter Autotür

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Beim Öffnen einer Pkw-Tür hat ein Autofahrer am Donnerstag, 02.04.2020, einen Radfahrer an der Hillegosser Straße übersehen.

Der 55-jährige Fahrer eines VW Multivan hielt am Donnerstagmorgen auf dem Parkstreifen an der Hillegosser Straße. Der Transporter stand in Fahrtrichtung der Vogteistraße, unweit gegenüber der Einmündung der Straße Vahlkamp. Als der 55-Jährige gegen 10:30 Uhr zum Verlassen des Fahrzeugs die Fahrertür öffnete, hatte er nicht den Radfahrer auf der Hillegosser Straße bemerkt.

Der 81-jährige Radfahrer fuhr in Richtung Ortskern Heepen und stieß gegen die sich öffnende VW-Tür. Bei dem Anstoß stürzte er auf die Straße und verletzte sich nach bisherigen Kenntnissen leicht. Bei der Unfallaufnahme lehnte der gestürzte Bielefelder die medizinische Versorgung vor Ort ab. Im Anschluss beabsichtigte er, einen Arzt aufzusuchen.

An dem Fahrrad war kein Sachschaden entstanden. An dem Multivan könnte durch den Unfall ein leichter Lackkratzer an der Außenseite der Fahrertür entstanden sein.

Die Polizei erinnert:

Autofahrer sollten bei jeder Parksituation damit rechnen, dass sich Radfahrer oder Fußgänger an ihren Pkw entlang bewegen.

Daher gilt für den Fahrer und alle Beifahrer größte Vorsicht beim Aussteigen. Der gern in Vergessenheit geratene Schulterblick kann dabei hilfreich sein. Als Autofahrer sollten Sie Ihre Mitfahrer vor dem Verlassen des Fahrzeugs auf die mögliche Gefahrquelle ansprechen.

Radfahrer und Fußgänger, die ein einparkendes Auto oder einen Ladevorgang erkennen, sollten einen möglichst großen Abstand einhalten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell