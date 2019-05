Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Vorfahrt im Kreisel nicht beachtet

Lippe (ots)

(KF)Am späten Samstagabend befuhr ein 46jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem PKW Mitsubishi die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo. Als er in Höhe der Oerlinghauser Straße in den Kreisel einfuhr, beachtete er nicht die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden 18jährigen Mercedesfahrers aus Bad Salzuflen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Bielefelder Unfallverursacher Alkoholgenuss festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2000,- Euro geschätzt.

