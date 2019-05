Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Lagercontainer

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter an der Hornschen Straße das Schloss eines Containers auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Wert von etwa 1500,- Euro. Gestohlen wurden eine Hilti Säbelsäge, eine Bosch Stichsäge und ein Akkuschrauber, ein Bohrer, eine Fugenmaschine und drei Winkelschleifer der Marke Wilhelm Krebs Resorg, drei Schubkarren und ein Hilti Stemmhammer. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Werkzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, in Verbindung zu setzen.

