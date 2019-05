Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Graffiti an Mensa.

Lippe (ots)

Sprayer haben im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen die Mensa der Hauptschule im Niedernfeldweg beschmiert. Mitarbeiter der Mensa stellten am frühen Morgen an der Rückwand des Gebäudes ein großes Graffiti fest. Der Sachschaden liegt bei zirka 1500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell