Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Wülfer-Bexten. Einbruch ins Bürgerhaus.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in das Bürgerhaus in der Straße "Am Schlinggarten" ein. Dabei beschädigten sie mehrere Fenster und eine Tür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

