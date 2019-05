Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 13-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Eine 13-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Hellmeyerstraße schwer verletzt. Gegen 16:30 Uhr fuhr eine 47-jährige Lagenserin mit ihrem Dacia auf der Hellmeyerstraße in Richtung Schötmarsche Straße. Auf Höhe der Einmündung Färberstraße parkte ein LKW, der die Sicht auf die Einmündung stark einschränkte. Dadurch übersah die Autofahrerin das Mädchen auf dem Fahrrad, das in die Hellmeyerstraße fahren wollte. Die Schülerin stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Wagen, wobei ihr Fuß überrollt wurde. Die 13-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell